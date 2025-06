Ranieri | Rispetto l’Italia ma sono della Roma Gasperini? Era antipatico anche a me

Claudio Ranieri, sempre rispettoso delle istituzioni italiane, non nasconde il suo cuore giallorosso. Durante la presentazione di Gasperini a Trigoria, ha ribadito il suo amore per la Roma, anche se ammette di aver trovato antipatico l’allenatore in passato. Le sue parole, riportate da Il CorSport, riflettono il mix di passione e rispetto che caratterizza il suo legame con la Capitale. E ora, scopriamo cosa ha detto sul futuro della squadra.

In conferenza stampa a Trigoria per la presentazione di Gasperini, ha parlato anche Ranieri che tra le altre cose ha detto: «Rispetto l'Italia, ma sono della Roma». Lo riporta Il CorSport. Le dichiarazioni al raduno della Roma:. « Fino al 30 giugno solo l'allenatore. All'epoca quando dissi che non era Gasperini è perché ancora non era fatta. Lui mi aveva detto: "Perché no?", ma poi lo hanno scelto i Friedkin perché ha fatto bene ovunque è andato. Rende ottimi i giocatori, sa delle difficoltà che incontreremo nei prossimi due mercati, restare io e perdere un anno non avrebbe avuto senso.

