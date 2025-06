Ranieri | Rispetto l' Italia ma sono della Roma Gasperini è l' uomo giusto

L’Italia si appassiona alle sfide del calcio, tra passione e rispetto. Ranieri è un simbolo di stile e determinazione, mentre Gasperini incarna la grinta e l’ambizione di chi vuole fare la differenza. Il neo senior advisor della Roma ha scelto il suo uomo: un leader che non si arrende, sempre pronto a migliorare, perché solo con questa mentalità si può davvero aspirare alla grandezza.

Il neo senior advisor giallorosso: "Ho scelto lui perché sono convinto che qui c'è bisogno di uno che è sempre incavolato e vuole migliorare: di questo c'è bisogno per diventare grandi". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ranieri: "Rispetto l'Italia, ma sono della Roma. Gasperini è l'uomo giusto"

