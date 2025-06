Ranieri | Gasperini antipatico a me e ai tifosi Italia? Sono della Roma Difficoltà sul mercato il nuovo DS

In un clima di tensione e cambiamenti, la Roma si prepara a scrivere un nuovo capitolo sotto la guida di Gasperini, mentre il mercato si fa sempre più complicato. Tra addii e novità, i tifosi aspettano di scoprire quale sarà la direzione futura del club giallorosso. La rivoluzione è alle porte, e il futuro sembra ancora tutto da scrivere.

In casa Roma è il Gasperini-day. Proprio mentre in questo ore si consuma l`addio del direttore sportivo Ghisolfi al club giallorosso, la rivoluzione. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: gasperini - roma - ranieri - quot

Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus? - In attesa di 48 ore decisive, Gasperini si fa largo come candidato per la panchina della Roma, mentre la Juventus osserva attentamente la situazione.

Prossimo allenatore Roma quote: addio Ranieri, ecco il favorito; VIDEO - Ranieri annuncia: Gasperini non sarà il prossimo allenatore della Roma; Gasperini-Roma sempre più vicini per i bookmaker, ma in quota resiste la conferma di Ranieri.

Gasperini: «Ho detto no alla Juve per la Roma. I modelli sono Psg e Napoli». Ranieri: «Rienteremo nei paletti dei fair play» - C'è grande curiosità da parte dei tifosi giallorossi per il nuovo ciclo che si apre con l'ex allenatore dell'Atalanta. Riporta ilmessaggero.it

Roma, Ranieri: "Gasperini antipatico a me e ai tifosi, serviva personalità forte. Difficoltà sul mercato, il nuovo DS..." - Proprio mentre in questo ore si consuma l`addio del direttore sportivo Ghisolfi al club giallorosso, la rivoluzione tecnica prende. Secondo msn.com