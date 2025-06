Ranieri presenta Gasperini | La prima cosa che gli ho detto | sei antipatico Poi l'ha conquistato

Quando Ranieri ha presentato Gasperini alla Roma, ha svelato un retroscena irresistibile: "Gli ho detto che era antipatico anche a me". Una battuta che ha sciolto il ghiaccio, rivelando il carattere schietto e umoristico del tecnico. Questa intesa spontaneità promette un futuro ricco di sorprese e successi per la nuova coppia rossonera. Continua a leggere...

Atalanta-Roma 2-1: Lookman manda Gasperini in Champions League, a Ranieri serve un miracolo - L'Atalanta supera la Roma 2-1, regalando a Gasperini un posto in Champions League, mentre Ranieri si trova ad affrontare una situazione complicata nella corsa al quarto posto.

