Ranieri presenta Gasperini | Costruiremo qualcosa che dia frutti rigogliosi alla Roma

di grandi successi e frutti rigogliosi per la Roma. Con entusiasmo e determinazione, Gasperini si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, guidando la squadra verso traguardi ambiziosi. La sfida è lanciata: ora tocca a lui trasformare questa visione in realtà, per riportare i giallorossi ai vertici del calcio italiano ed europeo.

AGI - "Per la prima volta vedete due allenatori, io lo sono fino al 30 giugno". Con una battuta Claudio Ranieri ha introdotto la prima conferenza stampa a Trigoria di Gian Piero Gasperini, che dopo 9 anni vissuti all' Atalanta, √® il nuovo tecnico della Roma. "√ą un allenatore che riesce a cambiare la fisionomia di un atleta. Sa delle difficolt√† che incontrer√† in questi due mercati ma √® stato chiamato per cominciare a costruire qualcosa che speriamo dia frutti rigogliosi", ha aggiunto Ranieri, senior advisor dei Friedkin. Le parole di Gasperini. "Claudio (Ranieri) mi ha spiegato delle vicissitudini vissute in questi anni. 🔗 Leggi su Agi.it ¬© Agi.it - Ranieri presenta Gasperini: "Costruiremo qualcosa che dia frutti rigogliosi alla Roma"

