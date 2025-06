Ranieri presenta Gasperini | Costruiremo qualcosa che dia frutti rigogliosi alla Roma

Il ritorno di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma segna un nuovo entusiasmante capitolo per il club. Con la sagacia di Ranieri che presenta il collega, si prospetta un futuro ricco di sapore e successi. "Costruiremo qualcosa che dia frutti rigogliosi alla Roma", ha dichiarato, annunciando un progetto ambizioso e carico di speranze. La città è pronta a vivere una stagione avvincente, fatta di passione e rinascita.

AGI - "Per la prima volta vedete due allenatori, io lo sono fino al 30 giugno". Con una battuta Claudio Ranieri ha introdotto la prima conferenza stampa a Trigoria di Gian Piero Gasperini, che, dopo 9 anni vissuti all' Atalanta, √® il nuovo tecnico della Roma. "√ą un allenatore che riesce a cambiare la fisionomia di un atleta. Sa delle difficolt√† che incontrer√† in questi due mercati ma √® stato chiamato per cominciare a costruire qualcosa che speriamo dia frutti rigogliosi", ha aggiunto Ranieri, senior advisor dei Friedkin. Le parole di Gasperini. "Claudio (Ranieri) mi ha spiegato delle vicissitudini vissute in questi anni. 🔗 Leggi su Agi.it