Ranieri e Gasperini: un rapporto nato tra diffidenza e rispetto. Durante la presentazione del nuovo allenatore della Roma, l’advisor Claudio Ranieri ha condiviso aneddoti sorprendenti sul loro rapporto, rivelando come anche le prime impressioni negative possano evolversi in riconoscimento. La vera forza sta nella capacità di apprezzare il valore oltre le apparenze, e questa storia ne è la prova. Ma come si svilupperà questa collaborazione?

Durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore, l'advisor della Roma Claudio Ranieri racconta così il suo rapporto con il nuovo arrivato Gian Piero Gasperini: "Era antipatico a me e ai tifosi, ma uno così serve". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ranieri: "Gasperini? Era antipatico anche a me, ma..."

