Ranieri | Gasperini antipatico? Alla Roma serve uno così E il tecnico spiega il ‘no’ alla Juve

Claudio Ranieri, ex allenatore della Roma, si confronta con l’ardua sfida di motivare tifosi e squadra nel suo ritorno. Con un carattere deciso e la volontà di migliorare ogni aspetto, Ranieri spiega perché un tecnico forte è essenziale per rilanciare i giallorossi. La sua esperienza e determinazione sono la chiave per superare le critiche e puntare a un nuovo successo. La strada è lunga, ma la passione non si ferma qui.

(Adnkronos) – “Gasperini era antipatico anche a me, gliel’ho detto subito. ‘Per i tifosi della Roma sei antipatico, per me molto di più’. Ma sono convinto che Roma abbia bisogno di un allenatore con un carattere forte, che vuole sempre migliorare la squadra e il singolo. Per questo gli offriamo un anno per farsi capire e i tifosi devono essere con noi”. Così Claudio Ranieri, ex allenatore della Roma, durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore giallorosso Gian Piero Gasperini. “È schietto e leale, dice le cose in faccia. Per me sarà un amico, se avrà dei problemi io cercherò di risolverli”. 🔗 Leggi su Seriea24.it © Seriea24.it - Ranieri: “Gasperini antipatico? Alla Roma serve uno così”. E il tecnico spiega il ‘no’ alla Juve

In questa notizia si parla di: roma - gasperini - antipatico - ranieri

Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus? - In attesa di 48 ore decisive, Gasperini si fa largo come candidato per la panchina della Roma, mentre la Juventus osserva attentamente la situazione.

#Roma, #Ranieri scherza con #Gasperini: "Era antipatico anche a me. Il nostro rapporto? Sarò un amico che sta da una parte e aiuta quando serve" https://shorturl.at/QapRR Vai su X

Claudio #Ranieri così, secco e diretto, chiude il caso Nazionale durante la conferenza stampa di presentazione di #Gasperini come nuovo allenatore della #Roma ”Sulla Nazionale si è detto tanto, tenetevi quello che sapete. Da parte mia non dico nulla, ris Vai su Facebook

Ranieri: Gasperini mi stava antipatico, ma la Roma ha bisogno di uno così; As Roma: ecco Gasperini, l'antipatico sulla panchina giallorossa; Gasperini: “Roma difficile, ma mi darà forza”. Ranieri scherza: “Antipatico ma ambizioso, ci serve”.

Roma, Ranieri: "Gasperini antipatico a me e ai tifosi, serviva personalità forte. Difficoltà sul mercato, il nuovo DS..." - Proprio mentre in questo ore si consuma l`addio del direttore sportivo Ghisolfi al club giallorosso, la ... Lo riporta msn.com

Ranieri: "Gasperini antipatico? Alla Roma serve uno così". E il tecnico spiega il 'no' alla Juve - 'Per i tifosi della Roma sei antipatico, per me molto di più'. Da msn.com