Ramacca punto prelievi dell' Azienda sanitaria provinciale chiuso il 18 giugno

Attenzione, cittadini di Ramacca: il punto prelievi dell'Azienda sanitaria provinciale sarà chiuso mercoledì 18 giugno 2025 per importanti lavori di ristrutturazione finanziati dal PNRR. Questo intervento mira a migliorare e modernizzare i servizi sanitari offerti, garantendo un'accoglienza ancora più efficiente e sicura in futuro. Restate aggiornati per le nuove date di riapertura e scoprire come queste migliorie favoriranno la vostra salute e benessere.

Il servizio di punto prelievi di Ramacca rimarrà chiuso mercoledì 18 giugno 2025. Ne dà notizia con una nota l'Azienda sanitaria provinciale. "L'intervento rientra nel progetto di ristrutturazione di una parte della struttura, finanziato nell'ambito del Pnrr e finalizzato all'attivazione della.

