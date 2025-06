Raimondo Todaro ritrova l’amore dopo Francesca Tocca? Con chi è stato avvistato

Raimondo Todaro, il celebre ballerino e volto amatissimo della danza televisiva italiana, torna al centro dell'attenzione romantica dopo la fine della relazione con Francesca Tocca. Recentemente avvistato in compagnia di una giovane donna in un noto locale siciliano, il suo cuore sembrerebbe aver già trovato una nuova strada. A svelare questa indiscrezione è stata Deianira Marzano, nota esperta di gossip. L’avvistamento di...

Raimondo Todaro, volto amatissimo della danza televisiva italiana, torna a far parlare di sé per un presunto nuovo amore. Dopo la rottura con Francesca Tocca, madre di sua figlia Jasmine ed ex moglie, il ballerino è stato avvistato in teneri atteggiamenti con una giovane donna in un noto locale siciliano. A lanciare l'indiscrezione è stata Deianira Marzano, sempre attenta ai movimenti sentimentali dei vip. Scopriamo lei chi è. L'avvistamento di Raimondo Todaro al Movida Beach di Letojanni. Il luogo del presunto incontro romantico è il Movida Beach di Letojanni, suggestivo comune balneare in provincia di Messina.