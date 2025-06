Raid su Teheran e sui siti nucleari Merz sta con Israele | Fa il lavoro sporco per tutti Tel Aviv minaccia Khamenei | Farai la fine di Saddam Hussein

Israele intensifica le sue azioni militari contro i siti nucleari iraniani, con il supporto di alleati come gli Stati Uniti e la Germania. La missione è chiara: neutralizzare le capacità di arricchimento dell’uranio di Teheran per prevenire una minaccia atomica. Friedrich Merz, nuovo cancelliere tedesco, ha ribadito al G7 che Israele sta “facendo il lavoro sporco” per tutti, ma questa strategia rischia di trasformarsi in un conflitto aperto. Fino a che punto si spingerà questa escalation?

Israele continua a bombardare le centrali nucleari e i quartier generali operativi nel cuore dell’Iran, nella speranza di mettere fuori gioco le capacità di arricchimento dell’uranio sviluppate dalla Repubblica islamica. Un obiettivo, quello di tenere l’atomica lontano dalla portata di Teheran, condiviso apertamente dagli Stati Uniti e dalla Germania. È il nuovo cancelliere Friedrich Merz a metterlo nero su bianco al G7: «Israele sta facendo il lavoro sporco per tutti noi. Se l’Iran non fa marcia indietro, la distruzione completa del programma nucleare sarà all’ordine del giorno», ha detto. Ha poi aggiunto: «Una cosa che Israele non può ottenere da solo». 🔗 Leggi su Open.online

