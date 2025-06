Raid nella palestra comunale | via palloni e materiali da allenamento

Il Palazzetto dello Sport di Solofra, cuore pulsante delle attività sportive locali, torna sotto i riflettori a causa di un ennesimo episodio di furto e vandalismo. Nelle ultime ore, l’ASD Polisportiva Città di Solofra ha denunciato la sottrazione di materiale tecnico, tra cui una rete con palloni e attrezzature per gli allenamenti dei giovani atleti. Un grave colpo all’impegno della comunità sportiva, che si trova ora a dover fare i conti con questa notte buia.

Il Palazzetto dello Sport di Solofra torna nel mirino. Nelle scorse ore l' ASD Polisportiva Città di Solofra ha denunciato un nuovo episodio di furto e vandalismo all'interno della struttura comunale: ignoti hanno forzato gli accessi e sottratto una rete contenente palloni e materiale tecnico destinato agli allenamenti dei giovani atleti. Non è la prima volta che l'impianto finisce al centro delle cronache. Già in passato erano stati segnalati danni agli ingressi e segni di incuria. Denunce regolarmente presentate, ma rimaste senza seguito. "Un episodio annunciato", sottolineano i responsabili della società sportiva, amareggiati per la mancanza di interventi da parte delle istituzioni.