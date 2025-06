Ragazzino di 13 anni bullizzato per mesi da una gang sequestrati gli smartphone di 10 coetanei | indagini in corso

Una triste vicenda che mette in luce il rischio del cyberbullismo e la fragilità dei giovani nel mondo digitale. La polizia di Brugherio sta indagando su un gruppo di coetanei sospettati di aver perseguitato e bullizzato un ragazzino di 13 anni, sequestrando gli smartphone per raccogliere prove. È una storia che ci invita a riflettere sull'importanza di tutela e prevenzione. Continua a leggere.

La polizia locale di Brugherio ha perquisito le camerette di dieci ragazzini di età compresa tra i 13 e 14 sospettati di appartenere a una gang che da mesi perseguitava e bullizzava un ragazzino della stessa età. Sequestrati anche gli smartphone in cerca di elementi probatori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: ragazzino - mesi - gang - sequestrati

Ragazzino di 13 anni bullizzato per mesi da una gang, sequestrati gli smartphone di 10 coetanei: indagini in corso; Baby gang, pestaggio nel box. La bulla: «Ho sbagliato»; Tra droga, rapine, street bullying e armi: 27 ragazzi arrestati a Milano.

Ragazzino di 13 anni bullizzato da mesi, sequestrati gli smartphone di 10 coetanei: indagini in corso - La polizia locale di Brugherio ha perquisito le camerette di dieci ragazzini di età compresa tra i 13 e 14 sospettati di appartenere a una gang che da ... Riporta fanpage.it

Ragazzino bullizzato in Campania, identificata la gang - In un secondo video la vittima, circondata dalla gang, viene prima minacciata affinché non denunci l'accaduto alla madre ... Secondo ansa.it