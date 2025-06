Ragazza si vuole suicidare a Mestre in bilico sulla ringhiera del terzo piano | come la polizia l' ha salvata

Una scena di grande tensione si è svolta a Mestre, quando una giovane donna, in bilico sulla ringhiera del terzo piano, sembrava pronta a compiere un gesto estremo. Fortunatamente, grazie all’intervento rapido e deciso della Polizia di Stato, la tragedia è stata evitata e la ragazza è stata messa in salvo. Un esempio di come la professionalità e il coraggio possano fare la differenza tra vita e morte.

