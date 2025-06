Raffica di violazione sulla Regina

Un fine settimana di controlli intensificati sulla Statale Regina, dove la Polizia Stradale e la Questura di Como hanno monitorato con attenzione tra Cernobbio e Laglio. Le verifiche hanno portato alla sanzione di diversi conducenti, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza sulle strade. L’attenzione rimane alta: rispettare le norme è fondamentale per tutelare tutti, perché la sicurezza inizia con ciascuno di noi.

Raffica di violazioni sulla Statale Regina nel fine settimana. I posti di controllo di Polizia Stradale del Distaccamento di Tremezzina, e delle pattuglia della Questura di Como, si sono concentrati nel tratto tra Cernobbio e Laglio, dove è piĂą frequente la possibilitĂ di condotte inadeguate e superamento dei limiti di velocitĂ da parte di motociclisti e automobilisti. Sono stati sanzionati i conducenti di 6 moto per la mancata revisione, 3 motociclisti per sorpasso in tratti stradali in cui non era permesso, uno per la mancanza dell’assicurazione, uno per eccesso di velocitĂ , 3 per targa posizionata in modo non leggibile e uno segnalato in Prefettura per la mancata ottemperanza all’alt, con decurtazione di 5 punti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Raffica di violazione sulla Regina

