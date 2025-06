Raffica di concerti al Plebiscito riecco la protesta dei residenti | petizione Liberiamo la piazza

Nel cuore di Napoli, il Plebiscito si trasforma ancora una volta in palco di musica e proteste. Con due concerti a luglio e ben 12 a settembre, i residenti temono un sovraffollamento e un impatto negativo sulla loro quotidianità. La petizione “Liberiamo piazza Plebiscito”, promossa da figure locali, chiede al sindaco di riconsiderare il cartellone musicale per tutelare chi vive e lavora nella zona. È il momento di far sentire la propria voce per preservare l’equilibrio tra cultura e comunità.

Tempo di lettura: 2 minuti Due concerti in programma a luglio, ben 12 a settembre. E tra i residenti scatta ancora la 'sindrome da sequestro'. "Liberiamo piazza Plebiscito" è il titolo emblematico di una petizione al sindaco di Napoli, chiedendo correzioni di rotta. A promuoverla sono l'avvocato Antonella Esposito Gagliardi e la giornalista Januaria Piromallo, insieme ad una serie di associazioni. È possibile firmare in via Monte di Dio, in vari negozi e presso i portieri condominiali. L'iniziativa è rivolta, anzitutto, a chi abita lì, in via Nicotera, via Gennaro Serra e strade limitrofe a piazza del Plebiscito.

