Raffica di arresti a Cuneo durante l' operazione Me òm sgominata la banda dei furti nelle case

Nella vivace cornice di Cuneo, l’operazione "Meòm" ha messo fine alle scorribande della banda dei furti nelle case, arrestando nove soggetti per associazione a delinquere e reati commessi in abitazioni. Questo colpo alla crimine dimostra come l’impegno delle forze dell’ordine sia fondamentale per tutelare la sicurezza dei cittadini. La lotta contro la criminalità continua con determinazione: la legalità si rafforza ogni giorno di più.

