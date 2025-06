Radu Juve il portiere della Primavera rinnova fino al 2027 | un talento da blindare per il futuro Tutti i dettagli

Radu Juve, il promettente portiere della Primavera bianconera, rinnova il suo contratto fino al 2027. Un talento da custodire con cura, pronto a diventare una colonna del futuro della Juventus. Riccardo ha dimostrato finora reattivitĂ , personalitĂ e una fame di vittoria che lo rendono una pedina preziosa. La societĂ ha deciso di blindarlo, puntando forte sulle sue potenzialitĂ . Nonostante fosse ancora agli inizi lo scorso anno, ora...

