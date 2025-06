Radio Italia Live – Il concerto

Radio Italia Live 8211 Il Concerto è stato il più grande evento gratuito di musica live in Italia, un vero e proprio festival di emozioni e talento che ha conquistato Milano lo scorso 30 maggio. Con la partecipazione di grandi artisti e una straordinaria orchestra diretta dal M° Bruno Santori, l’evento ha celebrato la musica italiana in tutta la sua portata. Alla ...

Il più grande evento gratuito di musica live in Italia, che si è svolto anche a Milano in Piazza Duomo lo scorso 30 maggio, organizzato da Radio Italia e realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Palermo, vede protagonisti sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal M° Bruno Santori: ANNALISA, BLANCO, FRANCESCO GABBANI, GAIA, NEGRAMARO, NOEMI, RAF, RHOVE, RKOMI, ROSE VILLAIN, TANANAI, THE KOLORS. Alla conduzione le voci di Radio Italia Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta, Emiliano Picardi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net