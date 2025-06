Rachel Brosnahan | la star di Superman critica gli attori che si lamentano e rinnegano i loro flop al cinema

Rachel Brosnahan, la star di "Superman" e futura Lois Lane nel DC Universe, si scaglia contro gli attori che criticano o rinnegano i loro flop cinematografici. Durante un'intervista con Amanda Seyfried, ha sottolineato come questa tendenza sia incomprensibile: un vero artista dovrebbe abbracciare ogni ruolo, positivo o negativo. La sua visione invita a riflettere sull'importanza dell'umiltà e della crescita nel mondo dello spettacolo, ricordandoci che anche i successi più grandi nascono spesso da esperienze difficili.

L'attrice, prossima interprete di Lois Lane nel DC Universe, ha attaccato i colleghi che si dissociano dai loro film che non hanno avuto successo. Nel corso di una conversazione per la rivista Interview insieme alla collega Amanda Seyfried, Rachel Brosnahan ha criticato gli attori che rinnegano apertamente un loro progetto che si è rivelato un flop. Un comportamento che risulta incomprensibile per Brosnahan, diventata famosa grazie al ruolo da protagonista nella serie televisiva La fantastica signora Maisel. La delusione di Rachel Brosnahan per il comportamento di alcuni colleghi "Non capisco perché si accetti un ruolo solo per poi voltarsi e lamentarsene" ha esordito Brosnahan "Guarda, non voglio parlare male di altri attori, ma per un periodo era 'di moda' non amare i film di . 🔗 Leggi su Movieplayer.it