Racale donna uccisa dal figlio in casa | 21enne ricercato

Una tragedia sconvolgente scuote il piccolo paese di Racale, nel Salento: una donna è stata brutalmente uccisa dal proprio figlio di 21 anni, che al momento è ancora ricercato. Secondo le prime ricostruzioni, l’omicidio sarebbe avvenuto con un’accetta all’interno dell’abitazione. La comunità è in stato di shock e le forze dell’ordine sono all’opera per catturare il giovane, il cui gesto atroce lascia aperti ancora molti interrogativi.

Il presunto matricidio sarebbe avvenuto nel paese nella provincia sud di Lecce, e secondo le prime informazioni, il ragazzo di 21 anni avrebbe colpito la vittima con un'accetta. Attualmente, il giovane è ricercato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Racale, donna uccisa dal figlio in casa: 21enne ricercato

In questa notizia si parla di: ricercato - racale - donna - uccisa

Tragedia nel basso Salento: colpita con un’accetta, muore una 52enne. Sospetti sul figlio; Racale, uccide la madre dopo una lite in casa e fugge: nel Salento ricercato 21enne; Lecce, donna uccisa in casa a Racale: si cerca il figlio - LaPresse.

Lecce, donna uccisa in casa a Racale: si cerca il figlio - Una donna è stata uccisa in casa a Racale, in provincia di Lecce, nel Salento. Da lapresse.it

Omicidio nel Salento, donna uccisa in casa dal figlio - Una donna è stata uccisa in casa dal figlio che, secondo prime informazioni, l'avrebbe colpita alla testa con un'accetta. Lo riporta msn.com