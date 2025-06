Racale donna uccisa dal figlio a colpi d’accetta | fermato 21enne

Una tragedia scuote Racale, nel cuore della provincia sud di Lecce, dove una donna è stata brutalmente uccisa a colpi d’accetta dal proprio figlio 21enne. La scena sconvolgente ha portato all'immediato fermo del ragazzo, attualmente in caserma per l'interrogatorio. Un caso che solleva molte domande e che si aggiunge alle cronache di un dolore familiare profondo e misconosciuto. Restate con noi per gli aggiornamenti su questa drammatica vicenda.

Il presunto matricidio sarebbe avvenuto nel paese nella provincia sud di Lecce, e secondo le prime informazioni, il ragazzo di 21 anni avrebbe colpito la vittima con un'accetta. Attualmente, il giovane è in caserma per essere sottoposto ad interrogatorio.

Orrore a Racale: figlio uccide la madre con un’accetta e fugge, Teresa Sommario aveva 54 anni - Una tranquilla giornata a Racale si è trasformata in tragedia: il 21enne Filippo Manni ha ucciso con un’accetta la madre Teresa Sommario, di 54 anni, lasciando la comunità salentina sotto shock.

Donna uccisa in casa a Racale, fermato il figlio - Filippo Manni, 21 anni, avrebbe ucciso la madre, Teresa Sommario, 53 anni, a colpi di accetta. Lo riporta rainews.it