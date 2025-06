Racale donna uccisa con un' accetta | arrestato il figlio

Il 21enne era rientrato in Salento da qualche giorno. Il sindaco: "Tragedia che non ha una spiegazione". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Racale, donna uccisa con un'accetta: arrestato il figlio

In questa notizia si parla di: racale - donna - uccisa - accetta

Donna uccisa in casa dal figlio a coltellate: tragedia a Racale in Salento - Una tragica tragedia scuote Racale, nel Salento, dove una donna è stata uccisa dal proprio figlio durante un violento litigio familiare.

Teresa Sommario, 54 anni, è stata trovata senza vita in un'abitazione a Racale (Lecce). La donna, secondo i primissimi accertamenti, sarebbe stata uccisa con un corpo contundente, forse un'accetta. Gli investigatori hanno fermato il figlio di 21 anni, Filippo Vai su Facebook

Uccide la madre con un'accetta in Salento e poi fugge Vai su X

Donna uccisa con un’accetta da boy scout in casa a Racale (Lecce): fermato il figlio 21enne; Racale, donna uccisa con un'accetta: arrestato il figlio; Uccide la mamma con un'accetta dopo una lite: ragazzo di 21 anni fermato dopo la fuga.

Racale, donna uccisa con un'accetta: arrestato il figlio - Dramma a Racale, in provincia di Lecce: la 53enne Teresa Sommario è stata uccisa tra le mura della sua abitazione in via Toscana. Come scrive msn.com

Teresa Sommario uccisa con un'accetta: fermato il figlio 21enne, si era dato alla fuga. L'orrore davanti al fratello - Omicidio nel Salento: a Racale in via Toscana 6, una donna di 52 anni, Teresa Sommario, è stata uccisa a colpi di accetta all’interno della propria abitazione. Si legge su leggo.it