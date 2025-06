Racale 21enne uccide la madre con un’accetta al culmine di una lite

Una tragedia sconvolge Racale: un giovane di 21 anni ha ucciso la madre durante un violento alterco domestico. La vittima, Teresa Sommario, donna di origini tedesche, è stata colpita con un’accetta nel cuore di una lite che ha avuto esiti tragici. La scoperta, drammatica, è avvenuta grazie all’intervento di uno dei fratelli, chiamato ad affrontare un momento di inaudita sofferenza. Una storia che scuote l’intera comunità e solleva interrogativi sulla fragilità umana.

Nel primo pomeriggio del 17 giugno a Racale, in provincia di Lecce, una donna di origini tedesche, Teresa Sommario, 53 anni, è stata uccisa nella sua abitazione di via Toscana. A colpirla mortalmente sarebbe stato il figlio 21enne, Filippo Manni, al culmine di una lite. La vittima è stata ferita con un’ accetta alla testa, al collo e al petto. A dare l’allarme è stato uno degli altri figli, che avrebbe sentito le urla e trovato la madre in una pozza di sangue. I soccorsi del 118, intervenuti rapidamente, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Dopo l’omicidio, il presunto responsabile si è allontanato da casa, ma i carabinieri lo hanno individuato poco dopo mentre vagava per le strade del paese. 🔗 Leggi su Lettera43.it