Quinto giorno di guerra Israele-Iran Trump | evacuare subito Teheran

Il quinto giorno di guerra tra Israele e Iran si apre con nuove tensioni e allarmi crescenti, mentre le sirene di evacuazione risuonano in tutta Teheran. La recente ondata di missili iraniani ha colpito aree aperte senza causare vittime, ma la situazione rimane instabile. Donald Trump invita l'Iran a evacuare subito la capitale: un grido d’allarme che evidenzia quanto questa crisi sia critica e in rapido peggioramento.

Roma, 17 giu. (askanews) - Nuovi attacchi reciproci nel quinto giorno di guerra tra Israele e Iran. La nona ondata di missili iraniani non ha causato danni o feriti: le sirene sono risuonate ma i missili lanciati da Teheran hanno colpito aree aperte, secondo le forze israeliane. "Tutti dovrebbero evacuare Teheran immediatamente", ha intanto dichiarato Donald Trump sul suo social Truth. "L'Iran avrebbe dovuto firmare l'accordo quando gliel'ho detto io. Che vergogna e spreco di vite umane. In poche parole, l'Iran non può avere un'arma nucleare", ha scritto inoltre il presidente degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Quinto giorno di guerra Israele-Iran. Trump: evacuare subito Teheran

