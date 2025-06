quintana si parte con le dame le bellezze di porta maggiore

La Quintana di Porta Maggiore si apre con uno sguardo alle sue affascinanti protagoniste: Monica Rossi e Elena Serianni, due donne che incarnano eleganza e tradizione. Meno di un mese ci separa dalla prima grande sfida del 2025, e l’attesa cresce mentre il sestiere svela i dettagli delle proprie dame. Con un mix di bellezza, storia e passione, questi cortei promettono di incantare ancora una volta. La magia sta per iniziare.

Meno di un mese, ormai, alla prima delle due Quintane del 2025, prevista per il 12 luglio. E il sestiere di Porta Maggiore, in netto anticipo rispetto agli anni passati, è il primo a svelare le due 'signore' che con la propria bellezza e il proprio fascino impreziosiranno entrambi i cortei storici. Alla Quintana di luglio, in notturna, toccherà alla 35enne Monica Rossi, mentre ad agosto sarà la volta della 50enne Elena Serianni. A presentare le dame, ieri sera, nella sede di via delle Terme, il caposestiere neroverde Gino Petronio e il console Davide Vitelli. "Innanzitutto vogliamo ringraziare lo staff che cura il nostro corteo attraverso un grande lavoro di squadra - hanno spiegato Petronio e Vitelli -.