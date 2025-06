quintana promossi e bocciati ecco le pagelle dei cavalieri

La giostra di Quintana ha regalato emozioni e sorprese, con pagelle che riflettono il valore dei cavalieri in campo. Ranieri Campello conquista il massimo con un 10 e Lode, dimostrando un'armonia impeccabile, mentre Mattia Zannori, con un 8,5, si confronta con le sfide di un percorso meno brillante del previsto. Scopriamo insieme i protagonisti di questa emozionante competizione, analizzando le loro performance e le prospettive future.

Queste sono le pagelle di Ranieri Campello, olimpionico e commentatore di giostra “Il Pertinace” Luca Innocenzi. Voto 10 e Lode. Ancora una volta presenta un binomio esemplare: intesa, armonia e fluidità gli consegnano una vittoria apparentemente facile. “Il Gagliardo” Mattia Zannori. Voto 8,5. Dopo la vittoria di settembre mi aspettavo un approccio più grintoso alla Giostra. 3 tornate ottime ma non sufficienti per impensierire l’unico vero avversario. “Il Moro” Pierluigi Chicchini. Voto 6,5. Preciso agli anelli ma poco veloce. Buon rientro dopo l’infortunio ma tanto da lavorare ancora per creare binomio con il suo cavallo. 🔗 Leggi su Lanazione.it