Qui non succede niente | nuovo ciak per Antonio Albanese

Dopo il successo di Cento Domeniche, Antonio Albanese torna a sorprendere il pubblico con il suo nuovo film, “Qui non succede niente”. Le riprese, ambientate sul suggestivo Lago d’Orta, promettono di regalare un’opera ricca di emozioni e sorprendenti interpretazioni. Con un team di talento alle spalle e una narrazione coinvolgente, Albanese si prepara a catturare l’immaginazione degli spettatori, segnando un’altra tappa importante nella sua carriera. La magia sta per iniziare.

Dopo Cento Domeniche, Antonio Albanese torna dietro la macchina da presa per il suo nuovo film "Qui non succede niente". Le riprese del film si svolgeranno sul Lago d'Orta e avranno una durata di 8 settimane. Il soggetto e la sceneggiatura sono firmati da Antonio Albanese e Piero Guerrera, la fotografia è di Italo Petriccione la scenografia è a cura di Marco Belluzzi, i costumi sono di Carola Fenocchio e il montaggio di Davide Miele. Qui non succede niente sinossi. Tre amici, Beppe, Umberto e Gigi, attendono l'arrivo del giovane Toni per festeggiare la sua ritrovata libertà. Umberto è un musicista fallito, ha mandato in malora l'azienda del padre e ha già due separazioni alle spalle.

