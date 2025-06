Questo è il momento in cui mi sono presentata al club dell’università per fare una sorpresa a mio figlio il video di una mamma scatena i commentatori | Imbarazzante

Nel mondo dei social, i momenti più autentici e spontanei spesso scatenano le reazioni più imprevedibili. Jessica Tapscott, conosciuta come la “mamma dei maschietti”, ha deciso di sorprendere suo figlio al bar del college, condividendo il tutto su TikTok. Tuttavia, ciò che era un gesto d’amore ha generato un mare di commenti critici e controversie. La domanda è: fino a dove possiamo spingerci per dimostrare il nostro affetto?

La mamma si fa i video con il figlio al bar del college, il ragazzo si irrita e la rete si indigna. Lei, Jessica Tapscott, si è autoproclamata la “ mamma dei maschietti ” (boy mom) e sta ricevendo parecchie critiche dopo aver sorpreso il figlio al bar del college in un video ormai diventato virale su TikTok. Nota per condividere momenti familiari sui social, Tapscott appare divertita e sorridente, mentre il figliolo risulta visibilmente a disagio. “ Questo è il momento in cui mi sono presentata al club per fare una sorpresa a mio figlio al college ”, scrive in sovraimpressione sul video la donna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Questo è il momento in cui mi sono presentata al club dell’università per fare una sorpresa a mio figlio”, il video di una mamma scatena i commentatori: “Imbarazzante”

