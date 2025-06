Questa volta l’addio è definitivo | Cheddira lascia Napoli ma non l’Italia | Si chiude per pochi milioni

Questo volta, l’addio tra Walid Cheddira e Napoli è definitivo: pochi milioni chiudono un capitolo importante. L’attaccante marocchino-italiano, reduce dall’esperienza in Spagna, si prepara a lasciare la Campania, ma potrebbe rimanere nel nostro calcio. La sua storia è quella di una scalata fatta di sudore e determinazione, dimostrando che il talento può emergere anche dai percorsi più umili. È il momento di scoprire quale strada prenderà ora.

L'attaccante reduce dall'esperienza spagnola si prepara a salutare la Campania, questa volta definitivamente, ma potrebbe restare in Italia. Walid Cheddira è un attaccante marocchino-italiano la cui carriera ha preso slancio attraverso un percorso fatto di gavetta nelle serie minori e una sorprendente ascesa. Dopo aver mosso i primi passi nel calcio dilettantistico, si è messo in mostra con il Mantova in Serie C, attirando l'attenzione di club più ambiziosi. Il vero salto di qualità per Cheddira è avvenuto con il Bari.

