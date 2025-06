quelli sono resti umani orribile ritrovamento in italia la scena agghiacciante

Un inquietante ritrovamento scuote l’Italia: tra gli isolotti di Cerboli e Palmaiola, un diportista ha scoperto un corpo umano mutilato e in decomposizione. Un episodio che mette in luce il lato oscuro del nostro mare e solleva numerose domande sulla sua origine e sulle circostanze di questo orribile ritrovamento. La Guardia costiera è intervenuta prontamente, ma la verità dietro questa scena agghiacciante resta ancora avvolta nel mistero.

Un mistero inquietante avvolge le acque tra gli isolotti di Cerboli e Palmaiola, lungo la costa orientale dell’ isola d’Elba. Nel primo pomeriggio di venerdì, un diportista ha fatto una scoperta sconvolgente: un corpo mutilato e in avanzato stato di decomposizione galleggiava alla deriva. L’uomo ha immediatamente allertato il numero unico per le emergenze in mare, il 1530, facendo scattare l’intervento della Guardia costiera di Piombino. La notizia, inizialmente mantenuta riservata, è trapelata solo nelle ore successive. Sul posto è stata inviata una motovedetta della Capitaneria di porto, che ha raggiunto la zona indicata per procedere al recupero dei resti umani. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it