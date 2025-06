Quel francese ha una lingua molto lunga …

Nel cuore di un derby tra Roma e Lazio, le emozioni si sono fatte sentire a maggio 2024, quando Dybala e Guendouzi hanno dato spettacolo. Ora, in un’intervista su ‘Kun’s House’, l’allenatore Presagio rivela i retroscena di quella giornata infuocata. Ma cosa ha detto esattamente? Infastidisce i giovani. Si svolge sempre con loro. Ho detto loro:...

2025-06-16 16:53:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: In Un derby tra Roma e Lazio Nell’aprile 2024, le scintille saltarono tra Dybala E Matteo Guendouzi. Questo è stato ora ricordato in un’intervista ‘Kun’s House’ un programma di streaming condotto da Presagio, in cui ha ricordato com’era quell’incontro. Infastidisce i giovani. Si svolge sempre con loro. Ho detto loro: “Ti comprerò il passaggio e ti metterò a lavorare a casa” Dybala su Guendouzi Secondo Dybala tutto ha iniziato a uscire in difesa Matías Soulé il suo compagno a Roma. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - “Quel francese ha una lingua molto lunga …”

