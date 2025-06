quei capi adattabili a ogni temperatura

innovazione e sostenibilità, che insieme stanno creando qualcosa di unico nel panorama outdoor. La loro collezione, presentata in anteprima a Pitti Uomo, promette di rivoluzionare il modo di vestire urbano, offrendo capi versatili, eleganti e adattabili alle variazioni climatiche. Un connubio perfetto tra stile e funzionalità, pensato per chi desidera affrontare ogni giornata con sicurezza e raffinatezza.

In anteprima a Pitti Uomo la prossima collezione del brand che sta rivoluzionando l’outdoor urbano. I capi, progettati in Svezia e realizzati in Corea del Sud, offrono diversi livelli di pesantezza e si adattano a ogni temperatura senza rinunciare al comfort e all’eleganza. Al cuore di BelowTen c’è un incontro di talenti: Thomas, maestro del design che ha esplorato il formale, il workwear e l’abbigliamento tecnico; e Peter, appassionato di qualità, stile ed espressione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net