Quattro tifosi dell’Atletico condannati per crimine d’odio razziale nei confronti di Vinicius Jr

Quest’oggi, dopo due anni e mezzo, i quattro fautori di questo atto ignobile sono stati finalmente condannati, ma la vera battaglia contro l’odio razziale nel calcio e nella società non si ferma qui. È essenziale continuare a promuovere il rispetto, la tolleranza e l’inclusione, affinché il bello dello sport possa finalmente prevalere sulle ombre dell’intolleranza. La vittoria della giustizia è un primo passo verso un futuro più civile e rispettoso per tutti.

Non si ferma neanche per idea l’odio razziale diffuso nel mondo del calcio. In Spagna nel 2023 (ma non fu la prima volta ndr) i tifosi dell’Atletico mostrarono un manichino lugubre con indosso la maglia di Vinicius jr impiccato su di un ponte, prima del derby contro il Real Madrid. La solita schifezza di un tifo poco civilizzato (ma il problema com’è ovvio si trova nella società civile). Quest’oggi, dopo ben due anni e mezzo, i quattro fautori di tale crimine d’odio razziale sono stati condannati da un tribunale madrileno. Quattro condannati per reato d’odio nei confronti di Vinicius Junior. Ne parla in Inghilterra il Guardian: “Il tribunale di Madrid ha condannato quattro persone a pene detentive con sospensione condizionale della pena, dopo essere state ritenute colpevoli di un crimine d’odio legato a un’effigie dell’attaccante del Real Madrid Vinícius Júnior. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it