Quattordicesima pensionati 2025 i requisiti e quando arriverà sul cedolino

Per i pensionati italiani, il 2025 porta con sé una buona notizia: anche quest’anno, l’Inps conferma l’erogazione della quattordicesima mensilità. Questa somma extra, destinata a rafforzare la tutela del potere d’acquisto, sarà aggiunta alla pensione di luglio per chi soddisfa determinati requisiti e ha almeno 64 anni. Scopriamo insieme chi ne ha diritto e quando potrà vedere l’importo sul proprio cedolino.

Anche per il 2025, l'Inps ha confermato l'erogazione della quattordicesima mensilità: i pensionati che soddisfano i requisiti richiesti riceveranno l'importo aggiuntivo insieme alla pensione di luglio. A chi spetta. La quattordicesima è una somma aggiuntiva netta erogata in un'unica soluzione insieme alla pensione di luglio, a partire dal compimento del 64° anno di età. Si tratta di una misura pensata per rafforzare la tutela del potere d'acquisto delle pensioni medio-basse, con un onere interamente a carico dello Stato. Pur essendo una prestazione di natura previdenziale, il diritto alla Quattordicesima Inps 202è subordinato al possesso di determinati requisiti reddituali.

