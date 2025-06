Quattordicesima in aumento per 8 milioni di lavoratori | come la spenderanno

La quattordicesima 2025 si preannuncia più ricca, con un incremento di circa 500 milioni rispetto all’anno precedente, portando un sostegno significativo a circa 8 milioni di lavoratori dipendenti e pensionati. Ma come intendono spenderla? Tra desideri di viaggio, ristrutturazioni o piccoli piaceri quotidiani, questa mensilità extra rappresenta un’occasione speciale per migliorare il proprio tenore di vita. Scopriamo insieme le tendenze e le scelte più gettonate.

La quattordicesima nel 2025 è più ricca, come evidenzia una ricerca realizzata da Confesercenti in collaborazione con Ipsos. Quest’anno la mensilità aggiuntiva che sarà erogata tra giugno e metà luglio varrà 12,3 miliardi di euro, in crescita di circa 500 milioni rispetto al 2023. Come verrà spesa la quattordicesima 2025. A beneficiarne saranno circa 8 milioni di lavoratori dipendenti (oltre ai pensionati) soprattutto impiegati nel settore terziario. La maggior parte dei destinatari userà la somma per consumi legati alla stagione estiva: il 48% investirà parte della quattordicesima in vacanze e viaggi, consolidando il legame tra l’entrata extra e le spese per il tempo libero. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Quattordicesima in aumento per 8 milioni di lavoratori: come la spenderanno

