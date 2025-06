Quattordicesima 2023 | 12,3 miliardi per vacanze e consumi studio Confesercenti-Ipsos

La quattordicesima 2023, con i suoi 12,3 miliardi di euro, si conferma un vero e proprio motore per il nostro tessuto economico. Secondo uno studio Confesercenti-Ipsos, quasi la metà dei lavoratori la utilizzerà per godersi le vacanze, portando in tasca una liquidità fondamentale per il settore turistico e dei consumi. Questa somma, in crescita rispetto all’anno scorso, rappresenta una vera iniezione di vitalità per l’economia italiana, destinata a sostenere...

La quattordicesima che sarĂ erogata in busta paga tra giugno e luglio quest'anno varrĂ 12,3 miliardi: il calcolo arriva da uno studio Confesercenti-Ipsos secondo il quale il 48% dei circa otto milioni di lavoratori che la percepirĂ la utilizzerĂ per pagare le vacanze. Secondo la ricerca si tratta di una somma in crescita di quasi mezzo miliardo rispetto allo scorso anno che "rappresenta una vera iniezione di liquiditĂ per l'economia, destinata a sostenere soprattutto la spesa turistica ". Quasi uno su due (48%) destinerĂ , secondo la ricerca, una buona parte delle risorse della quattordicesima a vacanze e viaggi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Quattordicesima 2023: 12,3 miliardi per vacanze e consumi, studio Confesercenti-Ipsos

