Quartieri spagnoli camion si schianta contro un muro

Un drammatico episodio nei Quartieri Spagnoli di Napoli: un camion si schianta contro un muro in via Francesco Girardi, sulla salita dell’ospedale militare. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita, ma il veicolo ha subito ingenti danni. Per evitare di investire passanti e peggiorare la situazione, il conducente ha prontamente effettuato una manovra di emergenza, dimostrando sangue freddo in un momento di crisi.

