Quanto può resistere l’Iran e che cosa rischia Israele

L’Iran resta un punto caldo di tensione globale, tra ambizioni nucleari e spinte geopolitiche. Quanto può resistere il regime iraniano? E cosa rischia Israele in questa complessa partita a scacchi? Tra dichiarazioni del premier, tentativi di coinvolgere Trump e voci di negoziati, il quadro si fa sempre più incerto. In questo scenario, la minaccia delle armi atomiche iraniane mette in allerta la regione e il mondo intero. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa intricata vicenda.

Il premier: «Siamo sulla buona strada». E prova a coinvolgere Trump nella guerra. Il presidente Herzog: «Il popolo deve ribellarsi agli ayatollah e cambiare regime».. In giornata si erano diffuse voci sulla volontà di Teheran di negoziare. La Guida suprema starebbe trattando con Putin la fuga a Mosca. Gli 007 israeliani avevano scoperto l'uso del plutonio per costruire ordigni atomici.. Lo speciale contiene due articoli..

