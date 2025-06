Quanto pesa Death Stranding 2 | On The Beach? Serve liberare un bel po’ di GB sull’SSD di PS5

Se siete pronti a immergervi nell'universo di Death Stranding 2: On The Beach, preparatevi a liberare circa 92 GB sul vostro SSD della PS5. Il nuovo capitolo di Kojima Productions, in uscita il 26 giugno 2025 in esclusiva per PlayStation 5, richiede uno spazio superiore rispetto al primo, garantendo un'esperienza ancora più coinvolgente e immersiva. Quindi, armatevi di pazienza... e di tanto spazio!

Chi vuole esplorare l’universo di Death Stranding 2: On The Beach dovrà fare spazio sull’ SSD della propria PS5. Questo perché il nuovo gioco di Kojima Productions, atteso per il 26 giugno 2025 in esclusiva su PlayStation 5, richiede ben 91,476 GB di spazio libero, quasi il doppio rispetto al primo capitolo, che si fermava a circa 55 GB. Precisiamo che questo dato è stato prontamente segnalato da PlayStation Game Size, celeberrimo account X specializzato nel monitorare anticipatamente le dimensioni dei giochi in arrivo su console PlayStation. Fatta questa doverosa precisazione, ricordammo che chi ha preordinato la versione digitale Deluxe può già procedere al preload, mentre per chi ha scelto la Standard digitale, il download sarà disponibile a partire dal 19 giugno. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Quanto pesa Death Stranding 2: On The Beach? Serve liberare un bel po’ di GB sull’SSD di PS5

