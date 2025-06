Quanto guadagna il Verona dalla cessione di Coppola al Brighton

Il Verona fa un investimento importante: la cessione di Coppola al Brighton rappresenta un notevole ritorno economico per il club. Dopo aver trascorso tutta la carriera in Italia, il talento classe 2003 approda in Premier League, portando con sé non solo nuove sfide, ma anche benefici finanziari per il suo ex team. Ma qual è il guadagno reale del Verona da questa operazione? Scopriamolo insieme.

Dopo aver giocato sempre e solo al Verona, Diego Coppola fa le valigia e lascia l`Italia. Il difensore classe 2003 dalla prossima stagione sarà . 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: verona - coppola - guadagna - cessione

Coppola Verona, si aggiunge una nuova rivale per comprare il difensore gialloblu. L’indiscrezione in vista dell’estate - Coppola Verona si trova ad affrontare una nuova concorrente nella corsa per il difensore gialloblu. Con l'estate alle porte, si preannuncia un'asta avvincente per uno dei gioielli del calciomercato veronese.

Quanto guadagna il Verona dalla cessione di Coppola al Brighton; Gli stipendi dei giocatori dell'Hellas: ecco chi è il più pagato; Verona.

Quanto guadagna il Verona dalla cessione di Coppola al Brighton - Dopo aver giocato sempre e solo al Verona, Diego Coppola fa le valigia e lascia l`Italia. Da calciomercato.com

Coppola Brighton, ci siamo! Il difensore ha superato le visite mediche con il club inglese: ecco quanto incassa l’Hellas Verona - Il centrale ha superato le visite mediche con il club di Premier: ecco quanto guadagna l’Hellas Verona Diego Coppola è pronto a intraprendere una nuova avventura ... calcionews24.com scrive