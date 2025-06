Quanto costa oggi una tazzina di caffè al bar a Roma | nel 2025 impennata in linea con i costi

Nel cuore di Roma, il costo di una tazzina di caffè al bar riflette le sfide economiche attuali. Dopo un aumento del 6,5% in un anno, l’espresso medio si aggira ormai intorno a 1,14 euro. Ma cosa ci riserva il futuro? Se la tendenza persiste, nel 2025 il prezzo potrebbe salire ancora, confermando che il piacere di un buon caffè diventa sempre più un lusso accessibile solo a pochi. Continua a leggere per scoprire come questa evoluzione influenzerà le nostre abitudini quotidiane.

Nell'ultimo anno il prezzo di un espresso al bar è aumentato del 6,5 per cento a Roma, arrivando a una media di 1,14 euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

