Quanto costa il nuovo telefono di Trump | è completamente dorato

Scopri il nuovo Trump Phone, il telefono completamente dorato dal design esclusivo e realizzato negli Stati Uniti. Con caratteristiche di fascia media e lanciato insieme a Trump Mobile, promette di unire stile e funzionalità . Ma quanto costa davvero questo smartphone di lusso? Continua a leggere per svelare tutti i dettagli sul prezzo e le peculiarità di questa novità targata Trump.

Il T1 o Trump Phone è stato lanciato insieme a Trump Mobile, il nuovo operatore della famiglia Trump. Trump Phone sarà uno smartphone Android e dalle caratteristiche emerse dovrebbe essere un dispositivo di fascia media. Secondo l'annuncio verrà costruito tutto negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Trump Mobile promette troppo: bug e dubbi sul Made in USA - Trump Mobile parte col piede sbagliato, tra bug nei preordini, prezzi sopra la media e una dubbia promessa di produzione americana. Si legge su msn.com

Trump mobile, il nuovo smartphone brandizzato ha tutta l'aria di una mezza truffa - Il presidente USA ha lanciato un nuovo servizio di telefonia e un telefono (ovviamente dorato), con un sacco di cose che a prima vista non quadrano ... Lo riporta wired.it