Quanti soldi ha preso Bossetti per l’intervista a Belve? Si parla di migliaia di euro | la cifra shock

L’intervista a Massimo Bossetti a Belve ha acceso un vivace dibattito pubblico, tra critiche e difese sulla sua scelta editoriale. Ma quanto ha davvero guadagnato Bossetti da questa apparizione? Si parla di cifre shock, con alcune fonti che rivelano come l’ex condannato abbia ricevuto migliaia di euro. Una somma che solleva domande etiche e mediatiche ancora più profonde, aprendo un dibattito necessario sul valore del consenso e della responsabilità nel mondo dello spettacolo.

L’intervista a Massimo Bossetti a Belve Crime ha scatenato un’ondata di polemiche senza precedenti. Mentre la Rai difende il format e la libertà editoriale della conduttrice Francesca Fagnani, c’è chi punta il dito contro la scelta – etica e mediatica – di dare spazio a un condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio. La discussione si è fatta ancora più accesa dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona nel suo podcast Falsissimo, in cui ha rivelato che Bossetti avrebbe ricevuto un compenso “a quattro zeri” per la partecipazione all’intervista. La questione non è solo morale, ma riguarda anche la trasparenza sull’uso delle risorse pubbliche: possibile che un ergastolano venga pagato migliaia di euro con i soldi dei contribuenti? Quanto è stato pagato Bossetti per l’intervista a Belve?. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Quanti soldi ha preso Bossetti per l’intervista a Belve? Si parla di migliaia di euro: la cifra shock

