flavio cobolli, giovane talento del tennis italiano, sta conquistando il mondo con il suo talento e determinazione. Dopo una straordinaria vittoria in rimonta su Joao Fonseca agli ottavi di Halle, il suo ranking ATP ha subito un notevole balzo. Ma quante posizioni ha guadagnato? Scopriamolo e seguiamo il suo cammino verso il sogno top 20, mentre si prepara a sfidare i grandi nel prossimo futuro.

Comincia con una significativa vittoria in rimonta al tie-break del terzo set su Joao Fonseca la stagione sull’erba di Flavio Cobolli, che approda così agli ottavi di finale dell’ ATP 500 di Halle 2025. Un risultato di spessore che fa ben sperare in vista delle prossime settimane, con il grande obiettivo di Wimbledon all’orizzonte per uno dei giovani emergenti piĂą interessanti del tennis italiano. Il 23enne romano, fresco di best ranking dopo aver toccato ieri la 24ma posizione della classifica ATP, sogna a questo punto di recitare un ruolo da protagonista sui prati tedeschi per mettere nel mirino il prestigioso obiettivo della top20 mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quante posizioni guadagna Flavio Cobolli nel ranking ATP: sogno top20 a Halle

