Quando togli la singolarità togli la personalità De Angelis contesta il premio condiviso

Matilda De Angelis si è recentemente confrontata con la decisione di condividere il premio come miglior attrice non protagonista ai Nastri d'Argento 2025, definendola "irrispettosa" e sottolineando come, secondo lei, "quando togli la singolarità, togli la personalità". La sua presa di posizione invita a riflettere sul valore dell'individualità nel mondo dello spettacolo e sulla percezione del talento. Ma cosa ne pensano gli altri?

Matilda De Angelis ha recentemente espresso la sua contrarietà riguardo al premio condiviso come miglior attrice non protagonista ai Nastri d'Argento 2025. L'attrice bolognese ha dichiarato di trovare "irrispettoso" dover condividere il riconoscimento con Elodie, con cui ha recitato nel film Fuori di Mario Martone. Secondo De Angelis, "quando togli la singolarità, togli la personalità" La presidente del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani, Laura Delli Colli, ha risposto a queste dichiarazioni, sottolineando che "nessun premio è dimezzato". Ha spiegato che le candidature vengono valutate attraverso un confronto serio su tutti i film visti, considerando non solo l'interpretazione, ma anche il contributo emotivo degli attori al film. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Quando togli la singolarità, togli la personalità" De Angelis contesta il premio condiviso

In questa notizia si parla di: togli - angelis - premio - singolarità

“Ognuno di noi è un individuo singolo. Quando togli la singolarità, togli la personalità, l’impegno, l’unicità, la particolarità. Per me è insensato dare un premio condiviso con un’altra persona", parola di Matilda De Angelis. Leggi l'intervista completa di Federico Vai su Facebook

Matilda De Angelis: Trovo irrispettoso dover condividere il Nastro d'argento con Elodie, si perde unicità; Matilda De Angelis e il Nastro condiviso con Elodie: «Un premio per due? Irrispettoso»; Matilda De Angelis: «Premio condiviso con Elodie? Una mancanza di rispetto».