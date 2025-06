Quando si gioca Sinner-Hanfmann oggi ATP Halle 2025 | orario tv programma partite precedenti streaming

Preparati a vivere l'emozione del tennis sui prati di Halle! Martedì 17 giugno, Jannik Sinner sfiderà Yannick Hanfmann nel torneo ATP 500 Terra Wortmann Open 2025, un appuntamento imperdibile per gli appassionati. La diretta live partirà alle 11.30, con il terzo match del giorno, e ti guiderà attraverso tutte le emozioni di questa sfida affascinante. Restate con noi per non perdere neanche un minuto di questo spettacolo sportivo!

Martedì 17 giugno inizierà la difesa del titolo nel tabellone di singolare maschile ai Terra Wortmann Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500, in corso sull’ erba outdoor di Halle, in Germania, da parte di Jannik Sinner, numero 1 del mondo, che affronterà il qualificato tedesco Yannick Hanfmann. LA DIRETTA LIVE DI SINNER-HANFMANN (3° MATCH DALLE 11.30 E NON PRIMA DELLE 15.30) L’incontro sarà il terzo del programma, che scatterà alle ore 11.30, sulla OWL Arena, ma inizierà comunque non prima delle ore 15.30: si tratterà del terzo incrocio sul circuito maggiore tra i due, con Sinner che ha vinto entrambi i precedenti, giocati agli US Open 2023 ed a Wimbledon 2024. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando si gioca Sinner-Hanfmann oggi, ATP Halle 2025: orario, tv, programma partite precedenti, streaming

In questa notizia si parla di: sinner - hanfmann - halle - gioca

Fritz trionfa a Stoccarda: piega Zverev e torna 4° al mondo. Sinner ad Halle debutta con Hanfmann - Fritz conquista Stoccarda, superando Zverev e risalendo al 41° posto nel ranking mondiale, mentre Sinner debutta a Halle con una vittoria in finale sull’erba, battendo Hanfmann 6-3, 7-6.

#Sinner-#Hanfmann, primo turno ATP 500 #Halle: orario, quando si gioca e dove vederla in tv Vai su X

Primo turno a Halle per Jannik Sinner contro il qualificato tedesco Yannick Hanfmann (ATP 138). FORZAA Jannik Vai su Facebook

Sinner-Hanfmann oggi all'ATP Halle, a che ora gioca: orario e dove vederla in TV e streaming; Sinner-Hanfmann all'Atp Halle, dove vedere in tv e streaming; Sinner-Hanfmann oggi, Atp Halle. Orario e dove vederla in tv.

Sinner-Hanfmann oggi all’ATP Halle, a che ora gioca: orario e dove vederla in TV e streaming - Hanfmann è la partita in programma oggi ad Halle e valida per il primo turno. fanpage.it scrive

Sinner-Hanfmann, primo turno ATP 500 Halle: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - A poco più di una settimana dalla sconfitta in finale al Roland Garros, Jannik Sinner è pronto a tornare in campo. Secondo msn.com