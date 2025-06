Quando la vita in montagna è dura anche dopo la morte

In alcuni angoli remoti delle montagne bergamasche, la tradizione di vivere e morire tra le meraviglie naturali si intreccia con regolamenti moderni che ne sottolineano il rispetto e la sicurezza. A partire da maggio, ATS Bergamo ha rafforzato il divieto di mantenere i feretri nelle chiese prima dei funerali, riaffermando norme del 1997. Questo cambiamento evidenzia come anche le tradizioni più radicate evolvano, mantenendo vivo il rispetto per chi ci lascia.

Ad inizio maggio Ats Bergamo ha ribadito ai sindaci bergamaschi il divieto di tenere i feretri nelle chiese prima dei funerali. Un diktat stabilito in una normativa regionale del 1997. Gli unici luoghi consentiti sono la casa del defunto o dei suoi familiari, l'obitorio, la casa funeraria e la camera mortuaria degli ospedali. Storicamente nei Comuni montani si preferiva allestire la camera ardente, anziché a casa propria, in una chiesina del paese, in attesa del funerale. Questo anche per mancanza di strutture ad hoc o per l'impossibilità di allestire una camera ardente nell'abitazione del defunto.

