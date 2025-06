Quando iniziano i saldi estivi 2025 a Napoli e in Campania | la data ufficiale e le regole

Sei pronto a scoprire quando i saldi estivi 2025 a Napoli e in Campania prenderanno il via? La data ufficiale è sabato 5 luglio, con regole chiare per tutelare consumatori e commercianti. Tuttavia, secondo Confcommercio Campania, sono necessari più controlli su chi viola la legge regionale. Vuoi sapere come muoverti al meglio durante questa stagione di sconti? Continua a leggere!

I saldi estivi 2025 in Campania partono ufficialmente sabato 5 luglio. Confcommercio Campania: "Servono più controlli su chi viola la legge regionale". 🔗 Leggi su Fanpage.it

