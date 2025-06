Quando il lavoro mette in crisi la salute mentale e la famiglia

Quando il lavoro mette a dura prova la salute mentale e i legami familiari, la vita quotidiana diventa un equilibrio precario. Roma, 17 giugno 2025 – Tornare a casa stanchi e senza energie, con la sensazione di non riuscire a conciliare tempi di lavoro e famiglia, è ormai una realtà condivisa da molti. Il 29% dei professionisti italiani, secondo uno studio dell’Università di Bologna e Palermo, ha ammesso di sentirsi sopraffatto, evidenziando l’urgenza di riflettere sulle strategie di benessere.

Roma, 17 giugno 2025 – Tornare a casa stanchi dopo il lavoro. Non riuscire a conciliare i tempi della famiglia con quelli del lavoro. Aver bisogno di “recuperare” psicologicamente e fisicamente una volta finito il proprio lavoro. Il 29% dei professionisti e delle professioniste italiane, intervistate da UniversitĂ di Bologna e UniversitĂ di Palermo, nell’ambito della ricerca “Le dimensioni psicosociali del benessere mentale”, ha ammesso di provare spesso (24%) o sempre (5%) il bisogno di recuperare fisicamente e mentalmente dopo il lavoro. In breve, quasi 3 persone su 10 manifestano segni di stress cronico o di carichi lavorativi elevati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Quando il lavoro mette in crisi la salute mentale e la famiglia

In questa notizia si parla di: lavoro - mentale - famiglia - mette

Lavoro, la salute mentale è più importante dell’aumento di stipendio - Milano, 15 maggio 2025 – Oggi, la salute mentale dei lavoratori riveste un'importanza cruciale, spesso superando la mera questione economica.

Una ragazza qualunque, una famiglia ingombrante e una scoperta che cambia tutto: "Bang Bang Baby" parte così, con Alice che scopre di essere figlia di un criminale e si ritrova, senza nemmeno rendersene conto, a mettere piede in un mondo che odora di s Vai su Facebook

Quando il lavoro mette in crisi la salute mentale e la famiglia; Blog | Salute mentale: Unicef, la metà dei problemi insorge durante l'infanzia; Salute mentale, cresce l’emergenza in Italia: la risposta è il lavoro, l’ascolto, la formazione.

Quando il lavoro mette in crisi la salute mentale e la famiglia - Una ricerca scientifica realizzata da Stimulus Italia by TELUS Health, Università di Bologna e Università di Palermo mette in evidenza come tre persone su 10 manifestano segni di stress cronico o di c ... Da msn.com

Chi organizza tutto in famiglia? Sempre la mamma. Quanto pesa il lavoro intellettuale delle donne - La ricerca, dopo aver esaminato un campione eterogeneo di genitori americani, mappa questa disparità di «carico mentale ... corriere.it scrive